Kanu - Vitor Silva / Botafogo

Kanu Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/03/2022 17:08

Rio - A eliminação do Fluminense da Libertadores, na última quarta-feira, diante do Olimpia, não refletirá no desempenho da equipe na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Botafogo, na próxima segunda-feira. Pelo menos é o que acredita o zagueiro Kanu. Em entrevista nesta quinta-feira, o defensor alvinegro acredita que o time de Abel Braga tentará dar a volta por cima no duelo.

"A semana de trabalho tem sido muito positiva. A equipe tem comprado a ideia do professor Lucio. Acho que temos que fazer um jogo muito competitivo para conseguir levar a vantagem para o segundo jogo. Em relação ao Fluminense, eles tiveram um resultado adverso ontem, mas que em nada implica no jogo do Carioca. Eles virão com vontade de vencer e nós também. Acredito que vá ser um grande jogo e quem for melhor vai se classificar para a final", disse Kanu.

"É uma semifinal, eles vão vir com muita vontade de ganhar e tentar reverter essa situação que passaram durante a semana. Nós temos que estar ligados, não nos apegar a isso, mas sim no que temos que fazer para vencer o jogo. É um jogo muito importante, para que possamos sair daqui com um bom resultado para que no jogo de volta, no Maracanã, a gente consiga fazer um segundo bom jogo e se classificar para a final", completou.