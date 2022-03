Gatito no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/03/2022 13:18

Gatito Fernández foi convocado para a seleção do Paraguai e o Botafogo, portanto, pediu ao treinador Guillermo Barros Schelotto a liberação do goleiro para as semifinais do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Contudo, o arqueiro será desfalque para o time carioca, visto que o técnico não atendeu o solicitado.

Gatito representará seu país nos jogos pelas Eliminatórias contra o Equador e Peru e o comandante da equipe paraguaia afirma que não há mais nada importante do que a seleção.

"Não há nada mais importante do que a seleção paraguaia para nós, e respeitar os regulamentos. Todo jogador que quer estar na nossa seleção tem que que respeitar as regras e colocar acima de tudo nossa seleção. Falei com Roberto, ele vai vir. Isso serve para ele e para qualquer jogador. Respeitamos os tempos, não o convocamos quando não é data Fifa, mas quando é data Fifa, é a seleção e pronto.", afirmou Schelotto em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Mesmo sem chance de ir à Copa do Mundo, o Paraguai joga contra o Equador no dia 24, em Ciudad del Este (PAR), e enfrenta o Peru, no dia 29, em Lima. Já os jogos das semifinais do Carioca entre Botafogo e Fluminense vão ocorrer nos dias 21 e 27 de março.

A data do confronto de ida entre os clubes cariocas é a mesma em que o goleiro alvinegro e paraguaio deve se apresentar à seleção. Por isso, as opções imediatas para o Glorioso é Diego Loureiro e Douglas Borges.