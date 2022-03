Luís Castro é esperado pelo Botafogo na próxima semana - Foto: Divulgação/Al-Duhail

Publicado 18/03/2022 15:43

Rio - Luís Castro vai chegar ao Botafogo com moral. O treinador foi campeão da Copa do Emir na tarde desta sexta-feira (horário de Brasília) pelo Al-Duhail ao derrotar o Al-Gharafa por 5 a 1 e se despediu do futebol qatari com um troféu.



Esse foi o último dia do português como treinador da equipe qatari, como o próprio Al-Duhail informou em uma nota publicada há alguns dias. Durante as negociações, a equipe estrangeira 'bateu o pé' para que o comandante ficasse até o final da Copa do Emir, algo acatado por todas as partes.

Agora o desafio será no Brasil. Depois das comemorações pelo título, Luís Castro se apresentará ao Botafogo e vai começar o trabalho no clube de General Severiano. O português foi o "Plano A" de John Textor, investidor que comprou o Alvinegro, desde a demissão de Enderson Moreira.



Pela distância entre os países, a tendência é que Luís Castro chegue ao Brasil no começo da próxima semana, entre domingo e segunda-feira. Ele trará mais cinco membros da comissão técnica consigo.



A torcida do Botafogo acompanhou a partida do Al-Duhail em peso. O clube, inclusive, chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil durante o jogo.