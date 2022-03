Luis Castro treinador - técnico - reprodução do instagram

Publicado 18/03/2022 17:47

Rio - A trajetória de Luís Castro no Al-Duhail, do Qatar, não chamou apenas a atenção do Botafogo para esta temporada. Nesta sexta-feira, o comentarista Fernando Campos, da "TNT Sports", rasgou elogios ao técnico português e destacou que o trabalho do novo comandante alvinegro irá elevar o nível do clube carioca e também do Campeonato Brasileiro.

"O Al-Duhail de Luis Castro é uma máquina de marcar gols. Vai empilhando goleadas no Qatar. Vi o que ele fez no Shakhtar Donetsk e acho que é um cara para elevar o Botafogo e o nível do Campeonato Brasileiro. DNA ofensivo, posse de bola e organização. Bem acima da média aqui", destacou Fernando Campos.



"Claro que tudo requer tempo. Ele vai precisar das peças certas e da continuidade para organizar a equipe. Só posso dizer que Luis Castro é um técnico competente e o Botafogo estará bem servido com ele. Eu gosto bastante", completou.



Com aproveitamento de 75,6%, Luís Castro deixou o Al-Duhail, com um título da Copa do Emir nesta sexta-feira e o vice-campeonato da Liga das Estrelas do Qatar. O técnico português assumiu em 26 partidas, com 75 gols marcados e 30 sofridos.