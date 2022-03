Diego Costa disputou apenas 19 jogos pelo Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 18/03/2022 14:42 | Atualizado 18/03/2022 15:19

Rio - O Botafogo decidiu buscar novas alternativas no mercado para preencher o setor do ataque. Após desistir de Edinson Cavani, que não aceitou reduzir o salário para atuar pelo Alvinegro, a diretoria recebeu a opção de contratar Diego Costa, de 33 anos, atualmente livre no mercado. A informação é do portal "Torcedores.com".

No entanto, o nome do experiente centroavante não agradou diretoria do Botafogo. Um dos motivos é o extracampo, tempo de inatividade e histórico de lesões que sofreu quando atuou pelo Atlético-MG na última temporada.

Para assumir o comando do ataque, o Botafogo ainda monitora a situação de Eran Zahavi, do PSV, da Holanda. Recentemente, o atacante israelense de 34 anos se animou com o interesse do Alvinegro. Com aval de Luís Castro, o clube carioca age com cautela e aprovação do técnico português.