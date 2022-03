Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton SantosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/03/2022 18:52

Rio - O Estádio Nilton Santos não estará incluído no processo de venda da SAF do Botafogo. Em entrevista ao "UOL", o presidente do Glorioso, Durcesio Mello, afirmou que o clube ainda mantém negociações com a WTorre para gerar o local e que as conversas estão avançadas.

"É fazer um restaurante, áreas de lazer. Em volta, colocar lojas. Você tem muita área redor do Nilton Santos que está dentro do muro e você pode abrir e fazer loja para fora. Não tem investimento do Botafogo. A empresa assume tudo", disse Durcesio.

No fim do ano passado, o Botafogo assinou um acordo com a prefeitura prorrogando a concessão do Nilton Santos até 2051. O estádio é visto pelo clube como fundamental para a busca de receitas nos próximos anos.