Matheus Nascimento, atacante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/03/2022 19:57

Rio - Se Gatito Fernández será desfalque, as notícias, ao menos, não são inteiramente ruins para o Botafogo. O clube informou na noite desta sexta-feira que conseguiu a liberação de Matheus Nascimento, convocado para a Seleção sub-20, para a partida contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca.



O camisa 90 estará disponível apenas para o primeiro jogo do confronto, na próxima segunda-feira. Ele deveria se apresentar antes disso, mas o bom relacionamento entre Botafogo e CBF fez essa apresentação ser postergada. Ele, contudo, será desfalque no jogo da volta, no domingo.

A Seleção sub-20 fará amistosos em Salvador contra Bahia e Canaã visando a preparação para o Sul-Americano da categoria. Matheus Nascimento deve ser um dos nomes utilizados pelo técnico Ramon Menezes.



O atacante viajará para o Nordeste logo depois do clássico. Erison é a opção imediata de Lúcio Flávio para o jogo da volta da semifinal.

NOTA DO BOTAFOGO:



"O atleta Matheus Nascimento estará à disposição da comissão técnica para a partida desta segunda (21), contra o Fluminense, jogo de ida das semifinais do Carioca. Pela boa relação entre as partes, a CBF atendeu ao pedido do Clube após contato entre o Diretor de Futebol André Mazzuco e o Coordenador de Base da CBF Branco. Matheus se apresentará na Seleção Brasileira Sub-20 apenas na terça-feira (22) para período de preparação e amistosos em Salvador.



A Federação Paraguaia, por sua vez, não liberou o atleta Gatito Fernández, apesar das tentativas do Clube. Gatito vai integrar a delegação paraguaia na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo."