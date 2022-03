Luís Castro - Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

Publicado 18/03/2022 19:52

Nesta sexta-feira, o Al Duhail goleou o Al-Gharafa por 5 a 1 e foi campeão da Copa do Emir. Após a conquista, o vice-presidente do clube, o shiek Khalifa Al-Sulaiti externou toda sua gratidão ao técnico português, Luís Castro, pelo trabalho desempenhado e se despediu lhe desejando sorte no Botafogo.



"A carreira do técnico Luis Castro com a equipe terminou hoje, e nós lhe estendemos nossos agradecimentos e apreço pelo grande esforço que fez com os jogadores durante o período em que assumiu tecnicamente o time. Boa sorte para ele em sua próxima carreira", declarou o sheik.



O técnico ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. Enquanto isso, o Glorioso se prepara para encarar o Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Os duelos serão na próxima segunda-feira (21) e no domingo (27).