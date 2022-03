Diego Tardelli - Ivan Storti/Santos

Publicado 18/03/2022 12:35

Rio - O Botafogo esteve perto de contratar o atacante Diego Tardelli, ex-Flamengo e Atlético-MG, no início do ano. Segundo a ESPN, a chegada do experiente atacante foi um pedido do então técnico Enderson Moreira, mas a venda da SAF acabou travando o negócio.

Com a venda do futebol para John Textor, o Botafogo começou a investir pesado no mercado, mas o perfil de Tardelli está fora do que vem sendo adotado pelo clube. Enderson também acabou demitido.

Diego Tardelli vive um momento de instabilidade na carreira. Desde que voltou da China, em 2019, o atacante vestiu as camisas de Grêmio, Atlético-MG e Santos, mas não conseguiu se firmar em nenhum clube. Ele está sem clube desde que deixou o Peixe, no fim de 2021.