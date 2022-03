Chay - Vitor Silva/Botafogo

ChayVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/03/2022 14:46

Rio - Nesta sexta-feira, o Botafogo realizou mais um dia de preparação visando o clássico contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca. Recuperado após lesão, Chay destacou que disputar jogos assim pelo Alvinegro é uma experiência única, e garantiu que o elenco está preparado para encarar o rival e avançar no campeonato estadual.



"É uma oportunidade única estar aqui jogando pelo Botafogo e ter a possibilidade de fazer esse clássico [contra o Fluminense], uma semifinal. A gente vem se preparando bem durante a semana, tomara que possamos sair com o bom resultado nesta segunda-feira", disse.

Desde que retornou aos gramados, Chay participou de três jogos. Ainda recuperando o ritmo, o meia afirmou que está bem fisicamente e apto para ajudar na segunda-feira.



"Venho me adaptando e ganhando forma física, e hoje estou muito bem. Jogo grande é sempre bom, é o que a gente gosta. Estou 100% e espero ajudar."