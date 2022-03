John Textor assumiu oficialmente o comando do futebol do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/03/2022 13:49

Rio - Novo dono do futebol do Botafogo, John Textor segue investindo em outros clubes pelo mundo. De acordo com o jornalista português Pedro Sepúlveda, o investidor americano fez uma oferta de 50 milhões de euros por 25% das ações do Porto.

Segundo o jornalista, o clube português ainda não se decidiu sobre a oferta. Caso deseje aceitá-la, será necessário um aumento de capital para o Porto ficar com, pelo menos, 51% das ações.

Textor desmentiu a informação e garantiu que não fez qualquer oferta pelo Porto.

"Exclusivo? Realmente, como assim? Estou amplamente acessível, mas você não fez nenhum esforço jornalístico para confirmar, isso é pura especulação. Não é segredo que adoro o futebol português, mas não fiz nenhuma oferta financeira ao FC Porto e não contratei intermediários para agir em meu nome", escreveu o americano em resposta ao jornalista no Twitter.