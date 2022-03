Fernando Marçal - Divulgação

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Marçal, do Wolverhampton, da Inglaterra. O jogador, que tem contrato com o time inglês até julho, reforçará o elenco do Glorioso a partir do meio do ano.

Além de Marçal, o Botafogo ainda busca outro jogador para a posição. Como ele ainda levará um tempo para chegar, o clube não quer contar apenas com Hugo e Jonathan Silva durante o início do Brasileirão.

Marçal atuou na base do Grêmio até 2008, mas não ficou conhbecido no Brasil. Na Europa, atuou em clubes como Gaziantepspor-TUR, Guingamp-FRA, Lyon-FRA e Wolverhampton-ING.