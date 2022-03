Flávio Tênius e Gatito Fernández - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 20/03/2022

Rio - Preparador de goleiros do Botafogo, Flávio Tenius está perto de completar 600 jogos pelo clube. Em entrevista ao "GE", ele revelou que teve ofertas para deixar o Glorioso quando o time foi rebaixado em 2020, mas optou por continuar.

"No fim do Brasileiro de 2020 eu tive um convite para ir para um clube da Série A e recusei porque nunca tinha participado de uma Série B. São 21 participações em Série A. Porém, não podia deixar o clube nesse momento tão difícil, de queda, instabilidade política... Eu achava que poderia ajudar dentro de campo, na comissão técnica. O Botafogo é time de Série A, um gigante e eu tinha que participar. Na minha cabeça eu tinha que estar junto de todos os companheiros, contribuindo para subir à Série A e, graças a Deus, foi o que aconteceu", disse Tenius.

"Nesse período eu consegui ajudar o clube a colocar mais um jogador na Copa do Mundo pela seleção brasileira, que foi o Jefferson na Copa no Brasil, em 2014. Mais um na extensa lista de jogadores que o Botafogo cedeu à seleção brasileira. O Gatito, que foi eleito o melhor goleiro na Copa América de 2019 nos quatro jogos que ele jogou. Acima de tudo, o que ele já fez pelo Botafogo faz dele um ídolo da torcida. Hoje ele acaba de ser convocado também pra seleção do Paraguai depois de ficar quase um ano e meio sem jogar, voltou muito bem", completou.

O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira, às 20h, diante do Fluminense, no Estádio Nilton Santos. Será a primeira partida da semifinal do Carioca.