John Textor assumiu oficialmente o comando do futebol do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

John Textor assumiu oficialmente o comando do futebol do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/03/2022 10:20

Um dos donos do Crystal Palace, da Inglaterra, e do RWD Molenbeek, da Bélgica, John Textor iniciou oficialmente neste mês sua história como proprietário de 90% da SAF do Botafogo. Apaixonado por futebol, o empresário americano garantiu, em entrevista à CNN Brasil, que não se considera um investidor e que não pensa apenas em lucrar com o Glorioso.

"Nunca me considerei um investidor, gosto de me envolver em negócios, de construir. Não coloco meu dinheiro calculando o quanto vou lucrar. Tem que ser sobre ganhar, sobre vencer campeonatos. Futebol não é diferente de outro negócio. Você tem que ganhar para tornar-se rentável. Ninguém ganha dinheiro perdendo. Não há nenhum modelo de negócio no mundo que falem: 'Vamos nos apresentar, vamos ser ruins todos os dias e vamos ganhar uma tonelada de dinheiro'. Não é assim que funciona. Vencer vem primeiro", garantiu.



Textor já investiu R$ 150 milhões no Botafogo, com dinheiro para pagamento de dívidas e contratações.Em pouco tempo, mudou o panorama do clube em relação ao mercado de jogadores, mostrando força nas contratações para reforçar o elenco no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.



"O Botafogo é um grande clube, sei o que os torcedores querem. Se eu não quisesse ganhar campeonatos, eu teria comprado o Londrina", completou.