John Textor, investidor do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/03/2022 17:57

Rio - A fala do empresário John Textor repercutiu negativamente para a diretoria do Londrina. No último domingo, o investidor do Botafogo afirmou, em entrevista à "CNN", que teria comprado o clube paranaense, caso não quisesse conquistar títulos. Em nota oficial, o presidente Felipe Prochet diz que a declaração foi "no mínimo infeliz".

"A diretoria do Londrina Esporte Clube vem por meio desta nota oficial avaliar que declaração do americano John Textor, dono de 90% das ações da SAF do Botafogo Futebol e Regatas foi no mínimo infeliz.



'No passado recente, recebemos a consulta por uma pessoa ligada ao empresário americano que haveria interesse do mesmo em aquisição de um time de Série B. Acredito que por isso citou o nome do Londrina', declarou o presidente do Londrina Esporte Clube, Felipe Prochet.



'Aproveitamos a oportunidade de convidar o Sr. John Textor a conhecer nossa cidade e o Londrina Esporte Clube, e deixamos o recado de quem queira investir no Londrina, não adianta vir com projeto meia boca, nosso objetivo é buscar um parceiro que almeja títulos e no mínimo a Série A', finalizou Felipe Prochet.



Hoje o Londrina Esporte Clube está prestes a completar 66 anos, sendo um dos principais clubes do Estado do Paraná e um dos principais clubes do interior do Brasil. Somos referência não só em nosso Estado, o primeiro clube paranaense a ter uma conquista nacional, somos campeões da Copa da Primeira Liga e o clube do interior com mais títulos do Campeonato Paranaense.



Somos também um dos clubes que mais revelam jogadores para o futebol nacional, internacional e representamos uma das principais cidades do interior brasileiro, representamos uma cidade apaixonada por este clube".