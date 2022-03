Patrick de Paula - Reprodução Instagram

Publicado 22/03/2022 13:12

O Botafogo acertou a contratação do meio-campista Patrick de Paula, do Palmeiras, na última segunda feira (21). A negociação foi fechada por 6 milhões de euros, equivalente a R$ 32,69 milhões, por 50% dos direitos do jogador. E, conforme divulgado pelo "ESPN", com a conversão em Real, Patrick se tornou a 4ª contratação mais cara em toda história em transferências entre clubes brasileiros.

Veja o top 5:

1. Arrascaeta (do Cruzeiro para o Flamengo): R$ 63,7 milhões

2. Leandro Damião (do Inter para o Santos): R$ 41,6 milhões

3. Michael (do Goiás para o Flamengo): R$ 34 milhões

4. Patrick de Paula (do Palmeiras para o Botafogo): R$ 32,69 milhões

5. Léo Pereira (do Athletico-PR para o Flamengo): R$ 27 milhões

Vale destacar que o atleta ainda pode subir nessa lista, já que o Alvinegro terá a opção de comprar mais 20% do volante, o que acrescenta 3,5 milhões de euros (R$ 19,07 milhões) no negócio com os paulistas.

A transferência chegaria a 9,5 milhões de euros, o que daria R$ 51,67 milhões, na cotação atual. E se isso acontecer, Patrick ocupará a 2ª posição da listagem.