Lucio Flavio - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/03/2022 09:30

Rio - O Botafogo saiu atrás na disputa com o Fluminense por uma vaga na final do Carioca. Porém, a atuação da equipe, que foi superior em boa parte do clássico no Nilton Santos, deixou o técnico interino Lucio Flavio com esperanças de uma classificação. Após o término da partida, o ex-jogador afirmou que crê na classificação da sua equipe no Estadual.

"Sabemos que encontra-se um pouco mais de dificuldade pelo adversário ter a vantagem. O que esperamos, primeiro, é prepará-los e descansá-los e aí sim criar uma estratégia ir ao Maracanã sem ter uma situação de saber que o resultado em si, no primeiro jogo, acaba atrapalhando nessa questão de chegar a uma decisão. Mas acho que temos condição, sim, com o trabalho que os atletas vêm fazendo de superar o adversário", afirmou.

Ao analisar a partida, Lucio Flavio lamentou as chances perdidas pela equipe contra o Fluminense. O interino disse acreditar que faltou caprichar em algumas escolhas específicas para o Botafogo sair com a vitória.

"O jogo tem um equilíbrio natural de um clássico. Nós tivemos algumas boas oportunidades de transitar no segundo tempo. Acho que algumas escolhas não foram boas em determinados momentos. Em alguns momentos poderíamos ter optado por esticar a bola, tentamos driblar e perdemos. Em outros momentos, poderíamos carregar um pouco mais a bola, optamos por dar o passe. Mas acho que acima de tudo valeu muito pela postura que os atletas tiveram, grande parte deles meninos", disse.