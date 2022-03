Patrick de Paula e Abel Ferreira - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 22/03/2022 14:55

Rio - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, falou pela primeira vez sobre a saída de Patrick de Paula, em entrevista ao "Roda Vida", na última segunda-feira. O treinador português exaltou a qualidade do meio-campista de 22 anos e a investida do Botafogo.

"É um grande jogador, uma grande contratação que o Botafogo fez. Foi um grande negócio que fez o Palmeiras por 50%. Foi bom para todas as partes, na minha opinião", destacou Abel Ferreira, em entrevista ao programa 'Roda Viva'.

Além disso, Abel revelou o motivo do volante ter perdido espaço no Palmeiras. Durante a entrevista, o treinador português comentou sobre o processo de avaliação no elenco do clube paulista.

"É a parte que mais me custa, quando falo com os jogadores: 'Tenho que escolher entre ti e ti.' Você tem filhos? (pergunta ao jornalista) Então escolha um. É igual. Eu só posso escolher um, porque são as regras. Eu tenho seis médios, só podem jogar dois, e tenho mais o (Gabriel) Menino e o Patrick", afirmou.