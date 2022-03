Philipe Sampaio estreou pelo Botafogo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/03/2022 15:09

Primeira contratação da 'Era John Textor' no Botafogo, Philipe Sampaio estreou na partida de ida da semifinal contra o Fluminense, no Nilton Santos. A derrota por 1 a 0 não era esperada, mas o zagueiro prefere pensar mais à frente, a longo prazo. Com uma leva de contratações chegando para a disputa do Campeonato Brasileiro, ele pede paciência à torcida alvinegra e compara o momento atual do clube a uma gestação, com um projeto ainda em desenvolvimento para dar alegrias no futuro.



"O projeto é esse: levar o Botafogo para onde nunca deveria ter saído, brigar por títulos e competições sul-americanas. Mas tem que ser feito passo a passo. Sei que a vontade dos torcedores é ambiciosa, mas vamos trabalhar pouco a pouco para que as coisas aconteçam da forma que tem que ser. É igual a uma gravidez, o filho não nasce no primeiro mês, precisa de nove meses. Vamos trabalhar para isso", garantiu.



Preparado para o Brasileiro, Sampaio foi regularizado a tempo de disputar a semifinal e aproveitou a ausência de Joel Carli para ganhar sua primeira chance. Ainda em período de adaptação no retorno ao futebol brasileiro, o zagueiro segue sofrendo com o calor e busca se encontrar o mais rapidamente possível à nova realidade.



"Foi tudo muito rápido, desde minha mudança da França para o Brasil. Minha maior dificuldade está sendo esse calor, já faz nove anos que não jogo ou treino com esse tempo. As faltas que os juízes dão aqui dificilmente na Europa dão, mas vou ter que me adaptar a isso também. Procurei fazer as coisas simples. Estou feliz pela performance. Eu só não queria perder", completou.