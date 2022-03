Comentarista acredita em protagonismo de Patrick de Paula no Botafogo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Comentarista acredita em protagonismo de Patrick de Paula no BotafogoFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 22/03/2022 21:42 | Atualizado 22/03/2022 22:01

Rio - O status da contratação de Patrick de Paula no Botafogo, virou debate nos programas esportivos. Durante o "F360", da ESPN, nesta terça-feira, o comentarista Abel Neto comparou o nível de protagonismo do volante no Palmeiras e futuramente no Alvinegro.

No entanto, para o jornalista, o jogador de 22 anos não era um dos líderes do clube paulista, mas tinha qualidade de sobra. Por outro lado, no Alvinegro, o meio-campista deve se tornar a estrela, mas também pode sofrer muita pressão e cobrança.

"Não tenho dúvida de que é uma grande contratação. Sou admirador do futebol do Patrick de Paula. Não tenho dúvida da qualidade, mas no Palmeiras ele era coadjuvante, não era grande estrela. É a grande contratação do Botafogo, um investimento, gastou dinheiro, a torcida está empolgada", afirmou Abel Neto no 'F360' da ESPN.

"No Palmeiras tinha cobrança e competição. No Botafogo já chega com outro status, é mais estrela, mais cobrança e pressão. Tem que entrar na linha", concluiu.