John Textor busca reforços para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor busca reforços para o BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/03/2022 09:37

O Botafogo está a procura de um meio-campista para reforçar o elenco antes mesmo do Campeonato Brasileiro. A contratação de um jogador da posição é uma das prioridades do clube, que já tenta alguns nomes. Alan Patrick, do Shakhtar Donetsk-UCR, e Lincoln, do Santa Clara-POR foram sondados. A informação é do "Lance".

Formalmente, o Alvinegro fez buscas por valores, teve conversas iniciais e entendimento nos status atuais nos clubes, mas as condições não avançaram em ambos os times. Porém, ainda é possível que a situação seja favorecida e mude na janela de transferência do meio do ano.

Ainda segundo o jornal, o contato com Lincoln foi feito entre o fim do mês passado e início de março. Mesmo como destaque do Santa Clara, o estafe do atleta via como positivo um retorno a um cenário competitivo no futebol nacional. E, a intenção do Botafogo seria um empréstimo com opção de compra fixada.