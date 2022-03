Savarino, atacante do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 23/03/2022 12:41

Rio - Com capital para investir em reforços após a chegada de John Textor, o Botafogo segue agitando o mercado da bola. De acordo com o site "Torcedores.com", o atacante Savarino, de 25 anos, do Atlético-MG, foi um dos nomes oferecidos ao Glorioso.

Com poucas chances de jogar neste ano, a tendência é que Savarino seja emprestado pelo Atlético-MG. No entanto, o nome não empolgou a diretoria do Botafogo, que prontamente descartou o negócio.

Recentemente, o Botafogo fechou a contratação do volante Patrick de Paula, a mais cara de sua história. O Glorioso pagou 6 milhões de euros (R$ 32,7 milhões) por 50% dos direitos do jogador.