André Mazzuco indicou jogador do Cruzeiro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/03/2022 14:23 | Atualizado 23/03/2022 15:48

Rio - De olho em reforços para a temporada, o Botafogo teria feito uma oferta pelo meia-atacante do Cruzeiro, Daniel Júnior. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Glorioso ofereceu 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jovem.

O jogador, de 19 anos, tem seus direitos divididos em 60% da Raposa e 40% do Palmeiras. De acordo com o contrato, o clube mineiro pode comprar mais 20% por R$ 1 milhão. O nome de Daniel teria chegado ao Glorioso devido ao diretor-executivo de futebol do Botafogo, André Mazzuco.

O dirigente conhece Daniel Júnior desde os tempos de Cruzeiro. O jovem atuou em nove partidas pelo clube mineiro em 2022 e colocou duas bolas nas redes. Daniel tem tido chances na equipe profissional da Raposa.