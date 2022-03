John Textor busca reforços para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/03/2022 21:41 | Atualizado 23/03/2022 21:42

Rio - O Botafogo deixou a disputa pelo atacante Vitinho, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, nesta quarta-feira, após o jogador de 22 anos não ter interesse em morar no Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

Vitinho Foto: Divulgação/Dínamo de Kiev

Além do Botafogo, o Palmeiras encaminhou uma proposta por Vitinho, segundo o portal "GE". O Athletico-PR, clube que o revelou, Internacional, Red Bull Bragantino e Panathinaikos, da Grécia, também monitoram o atacante.

O jogador está liberado pela Fifa para ingressar em um novo clube até junho, por causa da invasão militar da Rússia na Ucrânia. Vitinho pertence ao Dínamo de Kiev desde o meio do ano passado, por 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões, na cotação da época). O atacante disputou 13 partidas e marcou três gols.