John Textor, investidor do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/03/2022 15:48

Rio - O Botafogo ainda está de olho no mercado e segue monitorando possíveis jogadores para fortalecer o elenco nesta temporada. Dessa forma, o Alvinegro demonstrou interesse na contratação do meia Nicolás De La Cruz, do River Plate, da Argentina. No entanto, de acordo com o jornalista Ekrem Konur, o clube carioca ainda não encaminhou propostas pelo jogador uruguaio de 24 anos.

De La Cruz tem contrato com o River Plate até o fim do ano e pretende ouvir propostas antes de decidir a sua renovação com o clube argentino. O jogador é valorizado no mercado e o seu passe gira em torno de R$ 96 milhões.

Além do Botafogo, De La Cruz foi especulado também por Palmeiras, Internacional e Flamengo. No entanto, como ainda é o caso do Alvinegro, não passou de interesse para contratar o meio-campista.