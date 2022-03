John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/03/2022 10:49

Lucas Fernandes, jogador do Portimonense (POR) e mira do Botafogo, pode ter sua situação resolvida até sexta-feira. Segundo o jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi, o clube espera ter uma resposta sobre o meio-campista neste dia.

A intenção do Alvinegro é ter o meia já nesta janela de transferência que fecha no dia 12 de abril, poucos dias depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com informação do Thiago Franklin, do "Canal do TF", no Twitter.

O atleta tem contrato com o clube português até 2024, e a proposta do Botafogo é fechar um empréstimo gratuito até junho de 2023 com opção de compra se bater meta estipulada em contrato.

Revelado pelo São Paulo, Lucas Fernandes tem sido titular no Portimonense e isso pode dificultar a liberação de imediato. O meia tem um gol e quatro assistências em 28 partidas nesta temporada.