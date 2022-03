John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/03/2022 15:28

Rio - O Botafogo tentou adquirir o passe de mais um volante para fortalecer o meio-campo. Além de Patrick de Paula e Luís Oyama, o Alvinegro investiu 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões, na cotação atual) em Rodrigo Nestor, de 21 anos, do São Paulo. No entanto, de acordo com o jornalista Marcelo Hazan, do portal "UOL", nesta quinta-feira, a proposta foi recusada.

Por 80% dos direitos econômicos, em negociação paralela à compra de Patrick de Paula, ex-Palmeiras, o Botafogo tentou comprar mais um jovem jogador para o futuro time do técnico Luís Castro.

Por outro lado, o São Paulo não tem intenção em vender o atleta neste momento. Por este motivo, o Botafogo recuou e não deve sinalizar uma contraproposta pelo meio-campista do clube paulista.