Marcelo Grohe nos tempos de Grêmio - Eduardo Carmim/Agência O Dia

Publicado 24/03/2022 16:50

Rio - Em busca de um goleiro, o Botafogo está avaliando a contratação de Marcelo Grohe, ex-jogador do Grêmio, que atua no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Apesar do interesse, o clube carioca aguarda com cautela para intensificar as negociações com o arqueiro, de 35 anos. As informações são do blog do Mansell, do portal "FogãoNet".

Revelado pelo Grêmio, Grohe atua no futebol saudita desde 2019. A dificuldade na negociação acontece, porque o brasileiro tem vínculo com o clube árabe até junho de 2023. De acordo com o portal, o Glorioso teria que desembolsar cerca de R$ 6 milhões para comprar os direitos do jogador. O clube até admite a possibilidade, mas analisará outros nomes antes de realizar uma oferta.

O Botafogo deseja a contratação de um goleiro com perfil mais experiente para a temporada. O entendimento é de que o clube precisa de alguém para revezar com Gatito Fernández, que é constantemente convocado para a seleção paraguaia. Apesar de Diego Loureiro ser visto como um jogador de potencial, o Glorioso busca um outro nome.