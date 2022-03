Patrick de Paula é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 24/03/2022 18:40

Patrick De Paula é FOGO!

Meia é mais um reforço que chega ao Botafogo

Um golaço do nosso Boss @JohnTextor pic.twitter.com/64MP35bCzy — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 24, 2022 Rio - Agora é oficial! O Botafogo anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira, a contratação do volante Patrick de Paula, que foi adquirido junto ao Palmeiras. O jogador assinou com o Glorioso até o fim de 2026.

Patrick chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira. Ele assistiu à derrota do Botafogo diante do Fluminense, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, na primeira partida da semifinal do Carioca, e já conheceu as instalações do clube, onde realizou exames médicos antes de assinar.

Patrick de Paula é o principal reforço da Era John Textor até o momento. O volante chega como a contratação mais cara da história do Glorioso. Para contratá-lo, o clube carioca desembolsou 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Patrick de Paula. Além disso, há uma cláusula em contrato de opção de compra de mais 20% por 3,5 milhões de euros, em torno de 20 milhões de reais. Essa opção está válida até junho de 2023.