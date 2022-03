John Textor - Vitor Silva/Botafogo

John Textor Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 10:19

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Botafogo tem a contratação de Eran Zahavi, do PSV, como prioridade. E de acordo com o portal "UOL", o fato de John Textor ser um dos acionistas do Crytal Palace, da Inglaterra, poderá ser benéfico para o clube carioca na negociação.

Segundo o site, Dougie Freedman, diretor de futebol do clube inglês, estaria ajudando o Glorioso na negociação. Com muitos contatos no futebol europeu, o dirigente estaria participando de perto das conversas. Textor avalia o jogador como uma excelente contratação do Botafogo.

A proposta enviada pelo Botafogo a Zahavi é de um contrato até o fim do ano que vem, mas os valores ainda não estão no patamar que o israelense deseja. A intenção da diretoria alvinegra é ter o atacante já para o início do Campeonato Brasileiro, a primeira janela fecha dia 12 de abril. O israelense, no entanto, tem contrato até junho e vem sendo titular no PSV, que briga pelo título holandês.