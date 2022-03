Luís Oyama, novo jogador do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 13:29 | Atualizado 25/03/2022 14:36

Rio - Retornando ao Botafogo após disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol, Luís Oyama foi anunciado oficialmente pelo clube na manhã desta sexta-feira (25). O jogador revelou que seus laços com o Glorioso são antigos e escancarou a felicidade em vestir novamente a camisa do time carioca.

"Desde pequeno fui escolhido, para participar de campeonato interno na minha cidade. Fomos campeões até. Estou de volta, pretendo trazer muitas vitórias e conquistas para a torcida", disse Oyama, em vídeo de apresentação à Botafogo TV.

Luís Oyama, ainda criança, vestindo a camisa do Botafogo Divulgação/Botafogo

Oyama precisou voltar ao Mirassol após o término de seu contrato de empréstimo, já que em janeiro o Botafogo não conseguiu chegar a um acordo com o Leão e acabou se retirando da negociação. Dois meses depois, com o aporte financeiro feito por John Textor, o Alvinegro voltou à carga e fez nova investida, essa com maior facilidade e desfecho rápido.

"Foi uma felicidade quando soube da proposta (do Botafogo), da procura, tinha outros times, mas meu coração… fui escolhido optei por voltar e estou muito feliz aqui. O Botafogo, pela grandeza, tem sempre que brigar por títulos, buscar o caminho das vitórias. Vamos fazer de tudo para correr atrás", afirmou o volante.

Em uma nova era no futebol, Oyama foi a quinta contratação anunciada para o início da temporada nacional. Anteriormente, o clube oficializou as chegadas de Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia e Patrick de Paula.