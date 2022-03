John Textor elogiou Luís Castro, novo treinador do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 19:31

Rio - O Botafogo anunciou , na tarde desta sexta-feira (25), a contratação do técnico português Luís Castro, que estava no Al-Duhail, do Catar. O novo treinador da equipe foi escolhido a dedo por John Textor, dono de 80% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Glorioso. O norte-americano, inclusive, rasgou elogios ao novo treinador da equipe, e disse que Luís Castro é o homem certo para o clube.

"Luís Castro é o homem certo para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, ganhou de alguns dos melhores times do mundo e, recentemente, venceu a Emir Cup com o Al-Duhail, Mister Castro sabe como construir times campeões. Ele é treinador, professor e um verdadeiro gentleman. Mas agora, como vocês sabem, ele foi escolhido pelo clube mais tradicional", destacou John Textor.

O novo treinador do Glorioso desembarca no Rio de Janeiro no próximo domingo (27), por volta das 6h da manhã. A expectativa é de que Luís Castro esteja presente no Maracanã, para acompanhar o duelo contra o Fluminense.

O treinador chega ao clube acompanhado cinco profissionais, que integrarão a comissão técnica do Botafogo. São eles: Vitor Severino (auxiliar técnico), João Brandão (auxiliar técnico), Daniel Correa (preparador de goleiros), Roberto Oliveira (preparador físico) e Nuno Baptista (analista de desempenho).