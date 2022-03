Patrick de Paula foi apresentado como novo jogador do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Chegando como a maior contratação da história do Botafogo , Patrick de Paula foi apresentado na tarde desta sexta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, em entrevista coletiva. O volante ex-Palmeiras celebrou seu acerto com o Alvinegro e relembrou o primeiro contato que teve com o clube, quando ainda dava os primeiros passos no futebol.

"Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade na minha vida e ao Botafogo pela oportunidade de voltar ao Rio. Venho jogar no quintal de casa, de onde saí, fui criado, minha vida toda. Poder voltar e jogar nesse time, que é o Glorioso, camisa mais tradicional, minha família e eu ficamos muito felizes, é o que é importante", disse o jogador.

Patrick de Paula chega ao Botafogo com um currículo recheado de títulos pelo Palmeiras. Pelo Verdão, o volante conquistou Campeonato Paulista 2020, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana 2022, além de inúmeros torneios nas categorias de base.



Apesar de surgir para o futebol na Academia, o volante relembrou também seu primeiro contato com o Botafogo. Em 2012, quando ainda iniciava sua trajetória, "PK" chegou a fazer testes para o Botafogo, foi aprovado, mas a dificuldade financeira o afastou da possibilidade de ser criado pelo clube. O jogador relembrou o passado e projetou o futuro com o Glorioso.

"Estava no Palmeiras, ganhamos bastantes títulos, mas já passou. Está no meu currículo, mas estou vivendo novo ciclo, com nova camisa. Quando fiquei sabendo fiquei muito feliz. Com 13 anos fiz teste, fiquei um ano e depois não tive mais condições de vir. Deus foi muito bom na minha vida, sempre me ajudou, me iluminou, agora estou podendo retornar, quero dar muitas alegrias e títulos, para fazer o torcedor feliz", finalizou.

Custando £6 milhões (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual), Patrick de Paula é a maior contratação da história do Botafogo. O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos do meia e tem opção de comprar mais 20% na metade de 2023 por mais £3,5 milhões.