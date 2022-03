Diretor executivo de futebol - André Mazzuco - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 17:40 | Atualizado 25/03/2022 17:47

Rio - Menos de dois meses após assumir o cargo de diretor executivo do Botafogo, André Mazzuco já recebeu sondagens para deixar o clube. De acordo com o portal "GE", o dirigente foi procurado pelo Internacional.

Apesar do interesse do time colorado, Mazzuco descartou deixar o Botafogo neste momento. O dirigente, que chegou ao Glorioso em fevereiro, está sendo o responsável por montar o elenco e tem se mostrado animado com o projeto de John Textor para o clube.

Até o momento, o Botafogo já contratou cinco reforços: o zagueiro Philipe Sampaio, o lateral-direito Saravia, os volantes Luís Oyama e Patrick de Paula e o meia-atacante Lucas Piazon. O atacante Victor Sá é outro que deve ser anunciado em breve.