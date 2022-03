Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série A - Vitor Silva/Botafogo

Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série AVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 15:24

Com a chegada de Patrick de Paula e Oyama, o Botafogo já tem cinco contratações e ainda anunciará Victor Sá e Lucas Fernandes, além de estar negociando com outros nomes. Em processo de transição com a chegada da SAF e de John Textor, o Glorioso continua movimentando o mercado do futebol e , segundo o diretor André Mazzuco, sem previsão para número de reforços.

"Não tem um número porque é difícil prever. Somos muito cientes da necessidade de aumentar o nível da equipe, em todas as posições. Os jogadores que chegaram vão nos atender muito bem. Há uma ansiedade de querer resolver tudo, mas não saímos do 0 a 100. Nossa ideia é ter uma equipe competitiva nessa primeira etapa, estamos satisfeitos com o que conseguimos, e queremos preencher algumas lacunas com atletas que possam nos agregar", explicou o dirigente.



Pelo planejamento do Botafogo, as primeiras contratações visavam a melhorar a qualidade do elenco para o início do Campeonato Brasileiro, mas a busca por contratações seguirá pensando a longo prazo. Marçal deve chegar no meio do ano, enquanto Zahavi e Cavani ainda negociam também para o segundo semestre.



"Nosso primeiro passo foi aumentar o nível da equipe. Era necessário, o Botafogo vem de uma Série B com acesso difícil, com muita luta. Estamos aumentando o nível dentro das condições possíveis, é uma corrida contra o tempo, com outras situações em paralelo para resolver, estruturais. Sem dúvida temos pretensões de preencher lacunas da equipe para fazer campeonato minimamente competitivo e que dê tempo de estruturar coisas que são importantes para o Botafogo", explicou Mazzuco.