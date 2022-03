Victor Sá - Vitor Silva / Botafogo

Victor SáVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/03/2022 15:13 | Atualizado 26/03/2022 15:18

Rio - O atacante Victor Sá é o mais novo reforço do Botafogo para a temporada. O jogador, de 27 anos, estava no Al-Jazira, dos Emirados Árabes, foi adquirido em definitivo pelo clube carioca, e assinou contrato de três anos para defender a equipe de General Severiano.

Para tirar o atacante do clube árabe, o Glorioso desembolsou cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões na cotação atual). O atacante esteve presente na manhã deste sábado, no Nilton Santos, finalizou os exames médicos e assinou.

O jogador é o sexto reforço da 'Era John Textor'. Anteriormente, o Botafogo oficializou as chegadas de Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula e Luís Oyama, além do técnico português Luís Castro.

Com passagem pela base do Palmeiras, o atacante brasileiro construiu sua carreira no exterior. Ele atuou pelo futebol austríaco e teve seu principal momento na Europa defendendo o Wolfsburg, da Alemanha. O jogador, de 27 anos, chegou ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, em 2021.