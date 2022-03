Atacante Victor Sá - Foto: Divulgação/Al-Jazira

Publicado 26/03/2022 14:41

Rio - O atacante Victor Sá foi ao Estádio Nilton Santos na manhã deste sábado (26) e finalizou os exames médicos para ser anunciado como mais uma contratação do Botafogo para o Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

Sendo a sexta movimentação do alvinegro no mercado de transferências no início da temporada, Victor Sá chega ao clube assinando contrato válido por três anos e com o status de segunda contratação mais cara da história do Glorioso.

Para tirá-lo do Al-Jazira (EAU), o Botafogo terá de desembolsar 2,5 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões na cotação atual). Victor Sá ficará atrás apenas de Patrick de Paula, que custou 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões na cotação atual).



O jogador será a sétima contratação anunciada para o Brasileirão. Anteriormente, o Botafogo oficializou as chegadas de Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula e Luís Oyama, além do técnico português Luís Castro.