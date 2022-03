Patrick de Paula do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 22 de Marco de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/ Botafogo

Patrick de Paula do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 22 de Marco de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 26/03/2022 15:09

O Botafogo da 'Era Textor' começa a ganhar forma e um elenco reforçado. Nos dois últimos dias, o clube anunciou as contratações dos volantes Patrick de Paula e Luís Oyama, além de ter oficializado a chegada do treinador Luís Castro. A contratação mais cara da história do clube foi do ex-Palmeiras, Patrick, e terá papel fundamental no time comandado pelo português, segundo Carlos Eduardo Mansur, no programa "Troca de Passes", do canal SporTV.

"O Botafogo investiu um valor bem alto no Patrick. Ele terá um papel fundamental especialmente pela maneira como o Luís Castro entende o papel dos meio-campistas. Ele costuma ter a base do jogo a partir dos defensores passando muito pelos meias, vejo o Patrick com capacidade de condução de bola, de chegar à frente, tem vitalidade. O Luís Castro costuma dizer que o volante é o farol do time, especialmente o jogador que joga na posição de 5, mas imagino que essa posição será até mais do Oyama do que do Patrick", avaliou Mansur.

Além desses nomes, o clube alvinegro também anunciou o zagueiro Philipe Sampaio, o meia Lucas Piazon, o lateral-direito Renzo Saravia e, ainda deve oficializar em breve a contratação do atacante Victor Sá, do Al Jazira. Faltando apenas duas semanas para o início do Campeonato Brasileiro, o comentarista vê que o pouco tempo é um "efeito colateral" dessa transição que o Glorioso passa junto ao novo dirigente John Textor.

"O Botafogo precisava passar por esse processo, porque a própria transição para SAF impunha que isso fosse feito de uma maneira calma, demandava tempo. Era difícil imaginar uma recuperação sem uma injeção de dinheiro. O efeito colateral é que vai haver uma corrida contra o tempo, para o trabalho do Luís Castro, para que os reforços se conheçam e se transformem num time. É uma transformação necessária. É um ano que pode ser difícil porque o campeonato começa em plena montagem de elenco", completou.