Diego Loureiro, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Diego Loureiro, goleiro do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/03/2022 16:25

Rio - O técnico Lúcio Flávio, que comanda interinamente o Botafogo , já tem mais um desfalque confirmado para a partida deste domingo (27), contra o Fluminense, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O goleiro Diego Loureiro, com dores na coxa, não foi relacionado para o duelo. A informação é do jornalista Thiago Veras.

Com Gatito Fernández à disposição da Seleção Paraguaia para a data pelas Eliminatórias da Copa, Douglas Borges aparece como provável titular no lugar de Diego. O jovem Igo Gabriel ficará como opção no banco de reservas.

Além do problema no gol, Lúcio Flávio não poderá contar mais uma vez com o argentino Joel Carli, que se recupera de um desconforto no tendão calcâneo. Philipe Sampaio e Kanu devem formar dupla de zaga na partida contra o Fluminense. Matheus Nascimento, convocado para a Seleção Sub-20, também fica de fora.

O Botafogo precisa vencer o Fluminense por dois ou mais gols de diferença para avançar à final do Cariocão, já que o empate na soma do placar agregado classifica o Tricolor das Laranjeiras para a decisão contra o Flamengo.