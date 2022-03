John Textor e Luís Castro seguram bandeira do Botafogo no Aeroporto do Galeão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2022 09:20 | Atualizado 27/03/2022 09:37

Rio - Fumaça branca em General Severiano. O Botafogo finalmente tem um novo técnico. Na manhã deste domingo (27), Luís Castro desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para iniciar sua missão no comando do Alvinegro para o restante da temporada. O treinador português chegou junto aos seus auxiliares, João Brandão e Vítor Severino, e foi recebido por John Textor, empresário que é o novo dono do clube.

O avião de John Textor, que veio da Flórida, desembarcou minutos antes do pouso da aeronave que trazia Luís Castro, que embarcou em Lisboa. O empresário posou para fotos, conversou com torcedores do Botafogo, carregou material da principal torcida organizada do clube e chegou a ouvir um "eu te amo" vindo de uma fã. Castro, por sua vez, vestiu a camisa do Botafogo e teve breve bate-papo com a imprensa presente.

Cerca de 60 torcedores do Botafogo estiveram presentes no saguão do Aeroporto do Galeão para acompanhar o desembarque do novo técnico. Na última sexta-feira, o Alvinegro anunciou a contratação do novo comandante e causou euforia nas redes sociais.

John Textor também esteve por aqui. O norte-americano conversou com torcedores, tirou fotos e chegou a ouvir um "eu te amo" de um fã. pic.twitter.com/Af6ShsipHm — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) March 27, 2022

John Textor, Luís Castro e os novos integrantes da comissão técnica irão acompanhar o clássico entre Fluminense e Botafogo, neste domingo, às 16h, no Maracanã. O Glorioso precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à grande final do Campeonato Carioca.