Publicado 27/03/2022 11:26

Rio - O Botafogo está perto de fechar com o meia Lucas Fernandes. O Alvinegro e o Portimonense, de Portugal, já encaminharam um acerto envolvendo o atleta. E, segundo o portal "UOL", o clube carioca está otimista para contratar o jogador e aguarda o aval final do clube português.

Em estágio avançado, o Alvinegro apenas precisa esperar uma posição final do clube português para concluir a negociação. A intenção é ter o meio-campista até meados de 2023, por empréstimo gratuito. Após esse período, o Botafogo terá a opção de compra, escrito em contrato.

Revelado pelo São Paulo, Lucas Fernandes vem sendo titular no Portimonense e tem um gol e quatro assistências em 28 jogos. E, ainda de acordo com o portal, o meia é um pedido do técnico Luís Castro, que acompanhou atentamente o futebol português nas últimas temporadas.

O novo treinador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (27) e está oficializado para comandar o elenco reforçado da 'Era Textor'. O clube já fechou com o zagueiro Philipe Sampaio, o meia Lucas Piazon, o lateral-direito Renzo Saravia, os volantes Luís Oyama e Patrick de Paula e o atacante Victor Sá.