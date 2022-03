Erison fez os dois gols do Botafogo na tarde deste domingo (27) - Vitor Silva/Botafogo

Erison fez os dois gols do Botafogo na tarde deste domingo (27)Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2022 18:34 | Atualizado 27/03/2022 18:58

Rio - Após o apito final do árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho no Maracanã, decretando a classificação do Fluminense para a final do Carioca mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, Rafael, lateral-direito e uma das estrelas do atual elenco alvinegro, se pronunciou nas redes sociais com críticas duras ao torneio.

Isso porque já na reta final, no período de acréscimo assinalado, o Fluminense fez o gol que garantiu a vaga na decisão. No entanto, o lance foi checado pelo VAR, o que ocasionou certa demora no reinício da partida.

Quando o Botafogo saiu para o jogo, Hugo foi derrubado na intermediária e Fred, após levar segundo amarelo, recebeu cartão vermelho. Os jogadores do Glorioso foram em direção a área do Fluminense, mas o centroavante não se retirou de campo.

Enquanto o Alviengro se preparava para a cobrança e aguardava a saída de Fred do gramado do Maracanã, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho apitou o fim do jogo e gerou revolta por parte do elenco comandado por Lúcio Flávio.

Em sua conta no Twitter, Rafael, lateral-direito que se recupera de lesão no tendão calcâneo, fez duras críticas ao Campeonato Carioca e sugeriu que o Botafogo não atuasse na próxima edição, se dedicando no período apenas para preparação visando Brasileirão e Copa do Brasil.

"Irmão, com todo respeito. Depois disso aí, desse campeonato de merd*, ano que vem são três meses treinando para brasileiro e copa do Brasil, e sai desse campeonato de merd*", disparou o atleta do Botafogo.

O Botafogo agora se concentra para a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 10/4, contra o Corinthians, no Nilton Santos.