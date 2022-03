Botafogo está escalado para o duelo contra o Fluminense - Divulgação/Botafogo

Publicado 27/03/2022 15:19

Rio - Com duas mudanças em relação ao time que iniciou a primeira partida da semifinal, o Botafogo está escalado para enfrentar o Fluminense, neste domingo (27), às 16h, no Maracanã.

Sem Diego Loureiro, com dores musculares, e Matheus Nascimento, à disposição da Seleção Brasileira Sub-20, o interino Lúcio Flávio manteve o esqueleto da primeira partida, na última segunda-feira, mas com as entradas de Douglas Borges no gol e Erison no comando de ataque.

Com isso, o Botafogo vai a campo com:

Douglas Borges; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Kayque e Chay; Rikelmi, Erison e Luiz Fernando.