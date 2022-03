Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série A - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2022 19:55

Rio - Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco fez longo pronunciamento após a vitória por 2 a 1 - que eliminou o time do Cariocão 2022 - sobre o Fluminense. Dirigentes, atletas e comissão técnica ficaram indignados após o término da partida em lance que poderia gerar perigo à meta defendia por Marcos Felipe, e o dirigente alvinegro disparou contra arbitragem e Federação.

"Eu não poderia deixar de externar nosso sentimento de revolta e indignação com o que vimos aqui hoje. São ações que não condizem com a tradição do campeonato. Não tirando qualquer mérito do Fluminense, mas mais uma vez são os profissionais dos clubes que precisam vir a público falar. Vimos uma ação que nos causa revolta e indignação. Com todo o respeito aos bons árbitros do Brasil, mas é um despreparo que não toleramos. Na origem de uma falta totalmente discutível, origina-se o gol deles. Depois temos um lance similar, e nesse lance além de não deixar a cobrança acontecer, ele ainda expulsa um jogador do Fluminense antes que só por isso já é motivo para permitir a cobrança da falta. Terminado o jogo, ele alega que ele acabou porque o tempo já estava esgotado. É intolerável. São ações como essa que acabam esvaziando o Carioca", iniciou Mazzuco.

"Não é de agora, o Botafogo é muito grande para enfrentar esse tipo de problema e não podemos mais tolerar isso. Tem que haver uma profissionalização, porque não pode toda vez ter que vir aqui e reclamar de arbitragem. Estamos aqui, dando a cara, representando o clube. Esses profissionais (da arbitragem) se escondem atrás de súmulas, carregam na súmula como querem, acabam criando punições, e daqui a pouco estão apitando de novo. Já passou da hora de uma profissionalização. Em nome do Botafogo eu coloco nossa revolta, não é só agora", completou o diretor do Botafogo.

André Mazzuco ainda fez críticas à Federação do Rio de Janeiro (FFERJ) por conta da última partida da Taça Guanabara, no estádio Jair Toscano, na Região dos Lagos. O dirigente garantiu que o clube não irá mais tolerar imposições da entidade.

"O Botafogo foi o único time a jogar em Angra dos Reis, como todo respeito à cidade, mas numa estrutura inadmissível que não passaria em nenhum laudo. O Botafogo é muito grande e não vamos tolerar mais."

O Botafogo, com novos jogadores e sob comando de Luís Castro, se prepara agora para o início do Campeonato Brasileiro, no dia 10/4, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. Antes disso, na próxima segunda-feira (28), o Glorioso irá conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil.