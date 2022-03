Botafogo foi eliminado no Campeonato Carioca - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/03/2022 15:56

Rio - A eliminação do Botafogo no Campeonato Carioca foi descrita como o "melhor cenário" para o Alvinegro neste momento, pelo apresentador André Rizek, do Grupo Globo, durante o podcast "Na Mesa", do portal "GE" nesta segunda-feira. Na ocasião, a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense não foi o suficiente, pois o Tricolor tinha vantagem no empate pela soma dos placares.

"É incrível. O botafoguense talvez concorde comigo, mas não tem coragem de repetir no boteco. Foi o melhor cenário para o Botafogo, saiu vitorioso, de cabeça erguida, conseguiu enfrentar rival que está em outro patamar, com o time C do Botafogo", destacou André Rizek no 'Na Mesa'.

"E ganhou um tempo para treinar com Luís Castro sem ter pressão de enfrentar o Flamengo ou o Flamengo machucar muito na final. Apesar de eliminado, sai com astral muito melhor que o Fluminense, que se classificou, mas tem críticas relação a Abel Braga", concluiu o apresentador do Grupo Globo.