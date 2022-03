Chay - Vitor Silva/Botafogo

ChayVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/03/2022 12:33

Rio - O Botafogo quase conseguiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. O Alvinegro vencia a partida diante do Fluminense com o placar de 2 a 0, até o Tricolor conseguir marcar o gol que precisava para passar de fase, já que tinha vantagem pela vitória do primeiro jogo da semifinal. Mesmo assim, Chay, atacante do Glorioso, fez questão de exaltar a atuação do clube e criticou a arbitragem de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

"Primeiramente é parabenizar a equipe. A gente teve espírito de guerreiros, corremos até o fim. Detalhes fazem parte do jogo, mas também a gente tem de ressaltar a arbitragem. Tem grande parcela nisso. Não pode terminar o jogo do jeito que foi. Já tinha dado o tempo na hora da falta (a do Fluminense, que resultou no gol)", disse.

O jogador também apontou a postura de Fred. O centroavante do Fluminense entrou em campo aos 45 minutos do segundo tempo e sofreu a falta que resultou no gol da classificação Tricolor.

"Fred entrou no jogo batendo, fazendo o que quis. No fim do jogo, deu um bico na bola, faz o que quer e ele (árbitro) permite. Assim fica difícil. Um jogo grande e deixar isso acontecer. É o que falo. A arbitragem sempre participando mais do que os atletas", encerrou Chay.

A falta sofrida pelo Botafogo e que resultou a expulsão de Fred foi o principal motivo de indignação. O árbitro encerrou a partida antes da cobrança e os atletas alvinegros partiram para cima e precisaram ser contidos por seguranças.