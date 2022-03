Fluminense perdeu para o Botafogo mas se classificou para a final do Carioca - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 28/03/2022 13:18

Rio - O Botafogo não ficou nada satisfeito com a arbitragem do clássico contra o Fluminense, no último domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Em sua conta no Twitter, o vice-presidente geral do Glorioso, Vinicius Assumpção, se mostrou indignado com o que aconteceu na partida.

"Vergonha! Não podemos mais jogar e compactuar com esta bandalheira. Chega, Ferj. É insensato fazer tantos investimentos e participar dessa bagunça organizada por uma entidade que não tem respeito pela nossa história. Chega, Ferj!" esbravejou o dirigente.

"Não consegui dormir direito, a indignação é grande! O clube vem trabalhando, se reestruturando profissionalmente e aí ficamos reféns deste amadorismo para não dizer outra coisa. Com esta Ferj não adianta mandar nota e fazer representação, tem que não jogar mais esta bagaça", completou.

Os jogadores do Botafogo ficaram revoltados com a postura do árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho durante partida. Após a expulsão de Fred, do Fluminense, juiz decidiu encerrar o jogo, mesmo com o Glorioso se preparando para cobrar uma falta no campo de ataque.