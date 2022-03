Barreto - Foto: Vitor Silva/Botafogo

BarretoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/03/2022 16:20

Rio - O volante Barreto, do Botafogo, foi expulso após o apito final na partida ente Botafogo e Fluminense, pela semifinal do Carioca, no último domingo, que resultou na eliminação do Glorioso. Segundo o árbitro da partida, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho relatou na súmula, o jogador segurou um dos assistentes pelo pescoço.

"Expulsei com cartão vermelho direto após o término do jogo, o jogador de nº 05 da equipe do Botafogo F.R., sr Gustavo Bonatto Barreto, por após ter invadido o campo, ter puxado minha camisa de forma agressiva, ter segurado o assistente nº 02 pelo pescoço e ter dado uma ombrada no 4º árbitro. Ressalto que não foi possível apresentar o cartão no campo de jogo devido às circunstâncias hostis apresentadas", escreveu.

Os jogadores do Botafogo ficaram revoltados com a postura do árbitro durante a partida. Após a expulsão de Fred, do Fluminense, juiz decidiu encerrar o jogo, mesmo com o Glorioso se preparando para cobrar uma falta no campo de ataque.