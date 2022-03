John Textor quer globalização da marca do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/03/2022 12:48

Com o rompimento do contrato de fornecimento do material esportivo com a Volt, que assumiria nesta temporada no lugar da Kappa, o Botafogo passará a utilizar no treino desta terça-feira uniformes provisórios enquanto não acerta com uma nova empresa. Por enquanto, o Glorioso terá à disposição peças produzidas pela WEV durante o período de transição.

No comunicado, o Botafogo explicou que segue dando "continuidade à estratégia institucional de reposicionamento de marca". Neste primeiro momento, apenas comissão técnica e staff ganham o novo enxoval. Nos próximos dias será a vez dos jogadores.



Os uniformes provisórios produzidos pela WEV não serão postos à venda. A mudança no acordo de fornecimento do material esportivo foi uma decisão do novo dono da SAF do Botafogo, John Textor, que busca um reposicionamento do clube no mercado internacional e pensa na globalização da marca.

O contrato com a Kappa acabou em dezembro, mas devido à boa relação com a empresa o Botafogo conseguiu manter as peças da empresa italiana até o fim do Campeonato Carioca, ganhando tempo para acertar a produção do material da WEV. Enquanto isso, segue a busca por um novo fornecedor.