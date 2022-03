Luís Castro fará intertemporada com o Botafogo no Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/03/2022 21:43

Rio - O Botafogo decidiu planejar uma intertemporada de "imersão" com o técnico Luís Castro até o início do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 10 de abril, contra o Corinthians, no Nilton Santos. As atividades do Alvinegro serão realizadas entre o estádio e o Espaço Lonier. A informação é do portal "GE".

Ao todo, serão aproximadamente 10 dias de trabalho, pelo fato de que a data da estreia no Campeonato Brasileiro não ter sido ainda confirmada pela CBF. Nesta terça-feira, às 13h, a intertemporada será iniciada para que o técnico português conheça o elenco alvinegro.

O treino será o primeiro contato do Botafogo com Luís Castro. Por outro lado, ainda não está definido o número de jogadores que estarão à disposição do técnico português. Além disso, a tendência é de que haja enxugamento e tenha entre 26 e 27 atletas. Atualmente, são 43 que compõe o elenco alvinegro e, com a chegada de reforços, o número subirá.